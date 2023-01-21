В Петербурге 21 января ожидается похолодание и гололед

В субботу, 21 января, погодные условия в Санкт-Петербурге определит влияние гребня антициклона. Об этом сообщил в своем telegram-канале ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня Северная столица будет ощущать влияние гребня антициклона. В такой ситуации, вместе с ростом атмосферного давления, в облаках появятся устойчивые прояснения, и обойдётся без осадков. На дорогах и тротуарах гололедица», – сообщили на официальном сайте центра.

Отмечается, что в течение дня температура воздуха в Северной столице будет колебаться в диапазоне -1…-3 градуса. В Ленинградской области границы чуть шире: 0…-5 градусов соответственно.

Также в течение дня ожидается существенное повышение атмосферного давления. Оно может подняться вплоть до 776 миллиметров ртутного столба. Также в центре «Фобос» уточнили, что скорость ветра составит 1-6 метров в секунду.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что по словам главного синоптика города Александра Колесова, петербуржцев ждут «приличные выходные».