«Звенигородскую» перекрыли из-за замены турникетов

В выходные – 21 и 22 января – станция метро «Звенигородская» в Санкт-Петербурге будет работать в другом режиме. Вестибюль закроют полностью в связи с заменой турникетов, сообщили в пресс-службе городского метрополитена.

«В связи с проведением работ по оснащению вестибюля станции «Звенигородская» линейкой универсальных турникетов режим работы вестибюля изменяется», – говорится в публикации, размещенной на официальном сайте петербургской подземки.

Отмечается, что вестибюль будет недоступен 21 и 22 января. При этом ограничения касаются только входа на вестибюль «Звенигородской». Уехать с нее по-прежнему можно, только для входа и выхода придется использовать смежную станцию «Пушкинскую», являющуюся пересадочной.

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