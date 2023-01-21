Для пользователей WhatsApp стала открыта новая функция

В распространенном по всему миру мессенджере WhatsApp появилась новая функция. Теперь пользователи смогут отправлять сообщения самим себе с целью их сохранения.

«Создайте чат для переписки с самим собой, где будет удобно хранить заметки и напоминания, которые синхронизируются между устройствами. Нажмите «Найти чат» и выберите «Сообщения для себя», – уточнили в описании нового функционала.

Помимо этого, у пользователей появилась настройка, позволяющая определять, кто может видеть их в Сети, сообщает РИА Новости.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в WhatsApp появилась функция, позволяющая оставлять реакцию на сообщения собеседника. Для этого разработчиками было добавлено специальное меню. Для того, чтобы его открыть, нужно будет нажать стрелку, которая появляется, если навести курсор на правый угол сообщения.