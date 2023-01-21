В Петербурге поймали воров, вынесших больше 30 телефонов из пункта выдачи Wildberries

Вечером в понедельник, 16 января, в полицию Кировского района Санкт-Петербурга поступила информация о краже из пункта выдачи товаров Wildberries 31 телефона. К пятнице, 20 января, все воры оказались задержаны.

Как сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, из пункта выдачи, расположенном по адресу Ленинский проспект, 118, похитили 31 телефон общей стоимостью в 3,3 миллиона рублей. В настоящий момент правоохранители устанавливают нахождение краденного, возбуждено уголовное дело.

«В период с 18 по 20 января по подозрению в совершении данного преступления задержаны 23-летняя девушка, а также двое молодых людей 1991 и 2003 годов рождения, один из которых ранее судимый», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что петербуржцу вынесли приговор о мошенничестве в сфере инвестиций.