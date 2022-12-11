Лжесотрудница пенсионного фонда украла у петербурженки миллион

В Петербурге в отделение полиции обратилась пенсионерка, ставшая жертвой мошенников. Из-за них она лишилась миллиона рублей. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb.

По словам заявительницы, ей позвонила неизвестная, представившись сотрудницей пенсионного фонда. Она сообщила, что пенсионерке якобы не доплачивали пенсию. Для того чтобы ей отправили все недоплаченные средства, ее попросили продиктовать номер карты и паспортные данные.

После того как пожилая женщина назвала эти данные, с ее карты было списано чуть более миллиона рублей. В результате возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что пострадавший в драке с певцом Григорием Лепсом петербуржец должен будет пройти официальную процедуру опознания по фото. Процедура запланирована на 12 декабря.