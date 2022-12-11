Избитый Лепсом петербуржец пройдет через официальную процедуру опознания

Пострадавший в драке с певцом Григорием Лепсом петербуржец должен будет пройти официальную процедуру опознания по фото. Процедура запланирована на 12 декабря. Об этом рассказал адвокат потерпевшего Евгений Хейфец.

Процедуру опознания по снимку необходимо пройти в рамках дела, которое завели правоохранительные органы. Сам же потерпевший давать комментарии по этому поводу отказался, сообщают «Невские новости».

Ранее сообщалось, что в сети появилось видео, на котором видно как российский певец Григорий Лепс подрался с посетителем бара в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел после недавнего концерта.

Согласно опубликованной информации, музыкант приехал в заведение на Московском проспекте Санкт-Петербурге поздней ночью. Там у него возник конфликт с одним из посетителей.

Ссора переросла в выяснение отношений на улице. Во время разговора один из мужчин, стоявших рядом с певцом, ударил второго участника конфликта. После этого в драку включился сам Григорий Лепс.