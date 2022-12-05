Видео драки с участием Лепса утекло в сеть

В сети появилось видео, на котором видно как российский певец Григорий Лепс подрался с посетителем бара в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел после недавнего концерта.

Согласно опубликованной информации, музыкант приехал в заведение на Московском проспекте Санкт-Петербурге поздней ночью. Там у него возник конфликт с одним из посетителей.

Ссора переросла в выяснение отношений на улице. Во время разговора один из мужчин, стоявших рядом с певцом, ударил второго участника конфликта. После этого в драку включился сам Григорий Лепс.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что певец и продюсер выступил в «Ледовом дворце» в Санкт-Петербурге и нестандартно покинул сцену. Исполнитель выбросил микрофон и ушел, впоследствии объяснив свои действия плохим самочувствием. Песню продолжили посетители концерта. Григорий Лепс поблагодарил поклонников за поддержку и пообещал спеть с ними снова в 2023 году.