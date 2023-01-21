Колесов рассказал, надолго ли в Петербург вернется зима

После экстремальной жары в Санкт-Петербург наконец пришли небольшие холода. В настоящий момент минимальная температура воздуха составляет -4 градуса. Зимняя погода может продержаться до середины следующей недели, сообщил главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

«В Санкт-Петербурге похолодало, сейчас минимальная температура воздуха -4 градусов. Днем немного будет теплее, но не выше ноля градусов. Так что до середины следующей недели зима вернулась в наш регион», – написал он в своем официальном telegram-канале.

По словам синоптика, среднедекадная температура воздуха в 2023 году составила +0.9 градусов. Теплее было только в экстремальный 2020 год – тогда температура за декаду оценивалась в +3,1 градуса.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, по данным экспертов погодного центра «Фобос», в Санкт-Петербурге 21 января ожидается похолодание и гололед.