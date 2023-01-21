Возможность бесплатного посещения Строгановского дворца привела к огромной очереди

На Невском проспекте Санкт-Петербурга люди выстроились в длинную очередь. Ими оказались желающие бесплатно посетить Строгановский дворец. Фотографии столпотворения опубликовали в социальных сетях.

Возникновение огромной очереди в центре города можно объяснить тем, что сегодня, 21 января, посетить Дворец можно абсолютно бесплатно: проход открыт как для жителей Санкт-Петербурга, так и для туристов.

Судя по опубликованным в сети фотографиям, очередь растянулась более, чем на сотню метров: люди стоят от Строгановского дворца до Дома Мертенса. Внутрь удается зайти 20 посетителям каждые пять-семь минут.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в выходные – 21 и 22 января – вестибюль станции метро «Звенигородская» в Санкт-Петербурге будет закрыт в связи с заменой турникетов. Тем не менее, в распоряжении горожан по-прежнему есть смежная станция «Пушкинская».