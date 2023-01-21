Голикова: фиксируемый уровень безработицы меньше 1%

Ситуация на российском рынке труда остается стабильной. Один из показателей, подтверждающих это – уровень безработицы, держащийся на отметке ниже 1%, заявила заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова.

«Ситуация на рынке труда остаётся стабильной. Численность зарегистрированных безработных за неделю не изменилась и составляет 561 тысячу человек. Уровень регистрируемой безработицы – 0,7%», – процитировали ее слова в пресс-службе правительства Российской Федерации.

Также отмечается, что к настоящему времени число вакансий, размещенных на портале «Работа России», превышает 1,7 миллиона.

Поддержанию рынка труда способствуют принятые ранее меры, к которым относятся: профессиональное обучение работников промышленных предприятий, организация общественных и временных работ, а также мероприятия по стимулированию работодателей к приёму на работу отдельных категорий граждан.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что президент России Владимир Путин призвал решить проблемы с оплатой труда в ряде субъектов.

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