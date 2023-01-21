Вор с Уолл-Стрит: лжеброкер выманила у петербуржца почти 8 млн рублей

Утром в пятницу, 20 января, в правоохранительные органы обратился 63-летний петербуржец. Мошенница, представившаяся брокером, убедила его перевести почти 8 миллионов рублей на различные счета.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 24 октября 2022 года потерпевший зарегистрировался на сайте, где была размещена информация о бинарных аукционах, после чего заявителю позвонила неизвестная, которая представилась брокером и помогала вкладывать деньги.

«В результате этого в период с 25 октября 2022 по 13 декабря 2022 заявитель перевёл на различные счета 7 844 559 рублей», – говорится в тексте сообщения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении дела.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что петербуржцу вынесли приговор о мошенничестве в сфере инвестиций.