К концу января в Петербурге начнут продавать кроссовер «Москвич 3»

Дилерская сеть «Москвич» продолжает расти и скоро доберется до Санкт-Петербурга. К концу января, 21 дилерский центр будет открыт в 11 городах, включая Северную столицу, сообщили в пресс-службе автопроизводителя.

Согласно информации, опубликованной в официальном telegram-канале завода, к концу января автомобили будут отгружены в 21 дилерский центр, расположенный в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Ижевске, Кемерове, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Ростове-на-Дону и Уфе.

«До марта точки продаж и сервисного обслуживания «Москвич» откроются еще в 12 городах России. На первом этапе формирования сети дилеры будут представлены в 23 городах России, и в дальнейшем география присутствия будет расширяться», – заявил директор московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин.

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