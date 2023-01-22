Российский автопром наращивает мощности

Российская автомобильная промышленность наращивает темпы и мощности производства, работая над промышленным и технологическим суверенитетом. Gazeta.spb рассказывает том, чего предприятия смогли достичь в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Прежде всего, следует упомянуть о начале АвтоВАЗом испытаний электромобиля Lada e-Largus, по меньшей мере на половину состоящего из отечественных комплектующих. Опытное производство стартует в конце 2023 года.

Кроме того, на заводе «Соллерс» начали производство легких коммерческих автомобилей «Атлант» и «Арго», которые должны будут заменить Ford Transit, ушедший с российского рынка.

При этом на новом заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде запущено серийное производство чугунных отливок маховиков, блоков цилиндров для двигателей и других комплектующих.

Ранее Gazeta.spb уже рассказывала о том, что что позволит российскому авторынку восстановиться в 2023 году.