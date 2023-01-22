Метрострой рассказал о работах на четырех станциях подземки в Петербурге

Санкт-Петербургский «Метрострой» рассказал, как идут работы по ремонту и строительству на четырех станциях метрополитена. Руководство организации проинспектировало «Чернышевскую», «Путиловскую», «Театральную» и «Горный институт».

«Сегодня, 21 января, в день рождения петербургского метростроения генеральный директор АО “МССС” Кирилл Петров проверил ход работ на “Чернышевской”, “Путиловской”, “Театральной” и “Горном институте”», – сообщили метростроители в своем официальном telegram-канале.

Отмечается, что на «Чернышевской» уже закончили процесс демонтажа гранита и мрамора, штукатурки, входных групп и инженерных систем. В настоящий момент также ведутся работы по обустройству среднего стационарного тоннеля на

«Путиловской». На «Театральной» и «Путиловской», в свою очередь, метростроители начали укладывать путевой бетон и скоро перейдут к рельсам.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что у метро «Комендантский проспект» начали демонтаж торгового центра «Лидер».