Хорошо, не бензин: заправку на Дунайском проспекте залило водой

Сегодня днем на горячую линию Санкт-Петербургского «Водоканала» поступила информация о разливе воды на заправке, расположенной на Дунайском проспекте. В скором времени проблема была устранена бригадой предприятия.

«В 17:10 на адрес оперативно прибыла бригада предприятия. В 17:30 для отвода воды с проезжей части на адрес прибыла дополнительная бригада ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”», – рассказали в официальном telegram-канале «Водоканала», отметив, что на время устранения нарушения заправочную станцию пришлось отключить.

В ходе обследования оказалось, что сторонняя организация, проводя строительные работы, повредила трубу диаметром в полметра. К 18:40 протечку удалось локализовать, воду в это время уже начали отводить с проезжей части.

«АЗС подключат к системе временного водоснабжения», – добавили в сообщении.

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