Съезд с Волхонского шоссе на КАД перекроют до 10 марта

На съезде с Волхонского шоссе на внутреннее кольцо КАД перекроют движение в связи с проведением дорожных работ. Об этом Gazeta.spb рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Согласно имеющейся информации, в период с 26 января по 10 марта на указанном участке кольцевой будут проводится работы по замене шумозащитных экранов в полосе безопасности. Движение на съезде будет ограничено в течение всего указанного периода.

«Работы пройдут в круглосуточном режиме, в две смены», – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Также отмечается, что в рамках работ будет проведена установке временных дорожных знаков, ограждающие участок водоналивные барьеры, а также смонтирована световая сигнализация.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что вестибюль станции метро «Звенигородская» перекрыли в связи с заменой турникетов.