Петербуржцы стали чаще нуждаться в подработке

За последние три месяца в целом по России потребность в подработке у населения выросла на 3% (до 53%). Стало на 2% больше и тех, кто уже имеет дополнительный заработок (с 7% до 9%). При этом упала доля тех, кому подработка не нужна с 17% до 19%. Об этом сообщается в исследовании портала hh.ru.

В Северной столице найти подработку хотят 50% опрошенных. Это на 3% больше, чем в конце 2022 года, а также на 2% больше по сравнению с показателями 2021 года. Еще 38% заявили, что не нуждаются в дополнительном заработке, а 9% сказали, что он у них уже есть.

Чаще всего о дополнительной работе думают работники сферы спорта, красоты, представители сферы науки и образования, а также работники сферы искусства и марке.

Ранее сообщалось, что онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и исследовательского центра Зарплата.ру провели исследование и рассказали, как жители Северной столицы переживают увольнение. Респондентами стали 1770 жителей.

Больше половины опрошенных после ухода с последнего места работы расстались с коллективом на хорошей ноте. Еще 13% ушли с негативом и недовольством друг к другу. Основными причинами ухода стали: неудовлетворение зарплатой, условиями работы, новые предложения о работе и желание двигаться по карьерной лестнице дальше.