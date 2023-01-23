Вы уволены! Как петербуржцы переживают уход с работы

Онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu и исследовательского центра Зарплата.ру провели исследование и рассказали, как жители северной столицы переживают увольнение. Респондентами стали 1770 жителей.

Больше половины опрошенных после ухода с последнего места работы расстались с коллективом на хорошей ноте. Еще 13% ушли с негативом и недовольством друг к другу. Основными причинами ухода стали: неудовлетворение зарплатой, условиями работы, новые предложения о работе и желание двигаться по карьерной лестнице дальше.

Многие респонденты на последних двух неделях работы испытывали предвкушение чего-то нового, 29% испытывали удовлетворение с некоторыми негативными эмоциями. Также некоторые жители Северной столицы испытывали неуверенность и сомнение в своём выборе. Около 48% респондентов ощущали свою профессиональную компетенцию и возможность влиять на коллектив на новом месте работы.

По большей части увольнение положительно повлияло на жителей Санкт-Петербурга: 40% находили утешение в общении с родственниками, другие 18% больше отвлекались на хобби и отдых. Были и те, кто не делал со своим состоянием ничего, таких оказалось 36%.