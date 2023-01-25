Недолго зима продержалась: к вечеру 25 января в Петербурге потеплеет до +3 градусов

После непродолжительного похолодания в Санкт-Петербург планомерно возвращается тепло. Уже к концу сегодняшнего дня температура поднимется до +3 градусов, заявил главный синоптик города Александр Колесов.

«Температура воздуха в Санкт-Петербург в течение всей ночи положительная, но близкая к 0 градусов. К концу сегодняшнего дня температура повысится до +2…+3 градусов, а осадки будут уже в виде небольшой мороси», – сообщил он в своем официальном telegram-канале.

По его словам, серьезных осадков сегодня не ожидается, но уже завтра, 26 января, атмосферный фронт начнет влиять на погодные условия в Санкт-Петербурге сильнее. В конце дня дождь снова перейдет в мокрый снег. Похолодание придет не раньше ночи с 26 на 27 января.

Еще совсем недавно Gazeta.spb рассказывала о том, как не замерзнуть во время зимних прогулок.