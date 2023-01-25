В Петербурге за особняк Слепцова запросили 1,2 млрд рублей

Новый владелец особняка Слепцова, расположенного на Большой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге, выставил здание на продажу через год. Потенциальному покупателю придется отдать за памятник архитектуры 1,2 миллиарда рублей – за такую цену его выставили на рынке недвижимости.

Согласно опубликованным данным, общая площадь объекта составляет почти 2,6 тысячи квадратных метров. В настоящий момент в особняке Слепцова расположено креативное пространство, включающее в себя магазины, рестораны, салоны красоты и гостиницу. Стоит отметить. Что в советское время там располагалась школа.

С 2022 года владельцем объекта числится компания ООО «Ошер», ответственная за ремонт фасада. Ее единственным учредителем является Полина Кравец. Оценивая рентабельность здания, эксперты отметили, что из него можно сделать премиальный бутик, пишет «МК в Питере».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что бывший депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Салаев продает принадлежащие ему торговые центры, расположенные в Рыбацком и Гатчине.