Ты не проедешь: в Петербурге задержали водителей с липовыми удостоверениями

В период с 21 по 22 января на территории Санкт-Петербурга полицейские остановили троих водителей, предъявивших «липовые» водительские удостоверения. Все трое впоследствии были задержаны, сообщили Gazeta.spb в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, первый инцидент произошел 21 января примерно в 09:50 у 12 дома по улице Кржижановского в Невском районе. Правоохранители усомнились в подлинности удостоверения, которое им предъявил 28-летний водитель Volkswagen Polo.

В следующий раз автоинспекторы остановили ранним утро – 05:40 – 22 января у дома 40/1 по улице Кораблестроителей в Василеостровском районе. 34-летний автомобилист за рулем Kia предъявил национальное водительское удостоверение с визуальными признаками подделки.

В тот же день около 21:10 на Мебельной улице в Приморском районе задержали 33-летнего водителя Nissan Almera, предъявившего удостоверение сомнительной подлинности.

«Догадку дорожных полицейских подтвердили эксперты-криминалисты, выдавшие после проверки заключение, что водительские удостоверения является фальшивкой», – добавили в сообщении.

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