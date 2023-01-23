Автомобиль-«призрак» стал виновником массового ДТП в Петербурге

Вчера, 22 января, полицейский наряд в Петербурге обратил внимание на проезжающий «Порше Кайен». Причина пристального внимания — отсутствие государственных регистрационных знаков. Когда сотрудники полиции предприняли попытку остановить иномарку для проверки, водитель решил скрыться. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу.

При попытке скрыться, водитель «Порше» задел семь автомобилей, выехав обратно на проезжую часть Ириновского проспекта и попытался «проскочить» между двумя «мерседесами». В итоге «Мерседес Е-200» досталось по касательной, а вот «Мерседес GLK» отбросило на остановку общественного транспорта. Никто из пешеходов не пострадал, а вот водительницу последнего автомобиля пришлось госпитализировать.

В один момент полицейским все-таки удалось перекрыть дорогу шумахеру. За рулем иномарки находился пьяный 22-летний житель Петербурга. На водительском сиденье инспекторы ДПС обнаружили пакетик с белым порошком. Экспертиза показала, что порошок является синтетическим наркотиком.

Но и на этом история с автомобилем не закончилась. Как выяснилось, молодой человек купил автомобиль недавно. Прежний владелец снял «Порше» с регистрационного учета, а новый не стал регистрировать, желая уйти от возможной ответственности за нарушения ПДД. При проверке выяснилось, что злоумышленник уже лишен права управления транспортом за вождение в нетрезвом виде.