Вслед за мокрым снегом в Петербург придет похолодание

Периферия циклона продолжает влиять на погодные условия в Санкт-Петербурге. При этом он постепенно развернется к региону своей тыловой, холодной частью. Это приведет к мокрому снегу и похолоданию, прогнозируют эксперты погодного центра «Фобос».

«В такой ситуации ожидается облачная погода, пройдут небольшие дожди, переходящие в мокрый снег», – уточнили на официальном сайте организации.

Отмечается, что в течение дня температура воздуха в Санкт-Петербурге будет колебаться в диапазоне +1…+3. В Ленинградской области температурные границы чуть шире: -1…+4 градуса. Эксперты подчеркивают, что с течением дня воздух будет становиться только холоднее.

Скорость ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет находиться в пределах нормы: 761 миллиметр ртутного столба.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что, согласно заявлениям главного синоптика Северной столицы Александра Колесова, после непродолжительного похолодания в Санкт-Петербург планомерно возвращается тепло.

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