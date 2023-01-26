«Росконгресс» начал набор волонтеров на ПМЭФ-2023

Фонд «Росконгресс» объявил о старте набора волонтеров для работы на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который состоится летом текущего года года. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

«60 волонтеров, отобранных в рамках Программы мобильности, помогут в организации форума с 7 по 18 июня 2023 года. Они подготовят площадку для мероприятия, будут сопровождать гостей форума, журналистов, работать на тематических стендах и не только», – сообщили в официальном telegram-канале организации.

Отмечается, что в организации отбора, проходящего в рамках Программы мобильности, фонду помогает Ассоциация волонтерских центров.

Заявки на участие принимаются до 28 февраля. Также отмечается, что кандидат не должен быть младше 18 лет. При этом будущие волонтеры должны иметь неплохое знание английского языка, обязательный опыт добровольчества и российское гражданства.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что на площадке ПМЭФ-2023 решили продвигать российскую халяльную продукцию.