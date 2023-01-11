На площадке ПМЭФ-2023 решили продвигать российскую халяльную продукцию

Росконгресс и Роскачество планируют на площадке ПМЭФ-2023 продвигать российскую сертифицированную халяльную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

Для этого на базе ведомства будет создан национальный Центр компетенций. Он будет заниматься стандартизацией, сертификацией, мониторингом качества продукции, а также продвижением сертифицированной российской продукции халяль на внутреннем рынке и за рубежом.

По данным ведомства, ежегодный оборот мировой индустрии халяль превысил 2 триллиона долларов США. Это динамично развивающийся сектор, темпы роста которого в последнее время составляют не менее 5% в год.

Кроме этого, сказывается и то, в мире увеличивается мусульманское население. Уже к 2025 году доля продуктов халяль будет составлять не менее 20% от всей произведенной в мире продукции, заключили в ведомстве.

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