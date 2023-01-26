В Петербурге полицейские поймали банду лжесантехников, обворовывавших блокадников

Петербургские полицейские пресекли деятельность лжесантехников, которые обманывали блокадников. Действуя обманным путем мошенники смогли получить 3,5 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Организатором банды лжесантехников является ранее судимая за мошенничество 29-летняя жительница Красносельского района. Вместе с ней были задержаны еще 4 активных участника организованной группы: 51-летняя женщина, занимавшаяся непосредственно “обзвоном” пенсионеров, 40-летний гражданин сопредельного государства и двое жителей Красносельского района, 36 и 46 лет», – перечислил источник Gazeta.spb в экстренной службе.

Злоумышленники исполняли роли «сантехников» и «ремонтников», а также забирали у пенсионеров деньги под видом «менеджеров». К настоящему времени установлены пятеро пожилых петербуржцев.

Возбуждены уголовные дела. Задержанным членам организованной группы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливается их причастность к другим похожим преступлением.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге состоится суд над наркофермерами.