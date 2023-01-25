В Петербурге состоится суд над наркофермерами

В Санкт-Петербурге полицейские закончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении организованной группы из восьми человек, которые на протяжении 2,5 месяцев занимались выращиванием и последующей продажей наркотических средств.

Как Gazeta.spb рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, нелегальный бизнес был организован в начале сентября 2021 года. В двух частных домах в поселке Песочный злоумышленники устроили теплицы для выращивания растений, содержащих запрещенные вещества.

Там же они перерабатывали их в наркотики, который впоследствии фасовали и распространяли через тайники-закладки при помощи интернет-магазина.

«[…] в середине ноября 2021 года оперативники регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков при поддержке спецподразделения “Гром” провели операцию по задержанию наркоторговцев», – уточнил источник издания в правоохранительных органах.

Правоохранители задержали 38-летнего и 32-летнего организаторов, первый из которых был ранее судим, двоих фасовщиков наркотиков – 38-летнюю женщину и 41-летнего мужчину – и еще четверых закладчиков: двух 21-летних девушек и двоих мужчин по 39 и 40 лет.

Уголовное дело направлено в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Красносельском районе Северной столицы задержали наркоторговцев.