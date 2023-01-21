Конец торговле: в Красносельском районе Петербурга задержали наркоторговцев

В четверг, 19 января, сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга задержали двух наркоторговцев. Об этом Gazeta.spb сообщил источник в правоохранительных органах.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое ранее судимых граждан, 1988 и 1992 годов рождения», – уточнили в сообщении, отметив также, что общая масса изъятого наркотического средства составляет почти 2,1 килограмма.

По указанному факту возбудили сразу два уголовных дела. В настоящее время злоумышленники арестованы. Правоохранители ищут источник приобретения запрещенных веществ и других участников преступной группы.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что прокуратура Фрунзенского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего мужчины. Он обвиняется в выращивании запрещенных растений с целью дальнейшего сбыта полученных из них наркотических веществ.