В Ленобласти почти на 15% снизилось число пострадавших при пожарах

За 2022 год в Ленинградской области почти на 5% уменьшилось количество пожаров. Позитивная динамика наблюдается также в количестве погибших и пострадавших – они снизились на 4,4% и 14,7% соответственно, сообщили в перс-службе регионального кабмина.

«[…] Удалось добиться уменьшения количества пожаров почти на 5 % и снижения числа погибших на них людей на 4,4 %, также на 14,7 % стало меньше пострадавших», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что, согласно словам начальника Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгения Дейнеки, для пожарно-спасательного гарнизона 2022 год был связан с решением сложных задач.

Кроме того, в пресс-службе правительства Ленинградской области, рассказали о планах на 2023 год. В них входит введение в боевой расчет в первом полугодии двух пожарных депо на 4 машиновыезда каждое. Эти объекты уже были построены в Кудрово и поселке Новогорелово на средства инвесторов.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Ленинградской области возбудили дело по факту пожара, в котором погибли дети.