В Ленобласти возбудили дело по факту пожара, в котором погибли дети

В Приозерском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту пожара, в котором погибли двое детей – 11 и 9 лет. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Следственным отделом по городу Приозерск Следственного управления следственного комитета России по Ленинградской области по факту обнаружения тел двух малолетних детей 11 и 9 лет возбуждено уголовное дело», – сообщили в официальном telegram-канале ведомства.

Согласно имеющейся информации, пожар, в котором погибли дети, произошел минувшей ночью. На место происшествия под руководством руководителя Следственного отдела по Приозерску незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего, расследование продолжается.

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