Стали известны результаты проб воздуха на месте пожара на Свердловской набережной

Роспотребнадзор Петербурга провел проверку проб воздуха на месте пожара на Свердловской набережной. Ведомство искало оксид углерода, азот диоксид, серы диоксид, формальдегид, фенол, бензол, этилбензол. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В результате концентрации загрязняющих веществ в отобранных пробах не превышают гигиенические нормативы. Здоровью жителей ничего не угрожает, заключили в ведомстве.

Сегодня, 12 января, в 2:51 в ГУ МЧС России Санкт-Петербурга поступил сигнал о пожаре в Калининском районе на Свердловской набережной. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своих социальных сетях.

Пожар происходил в складском помещении на площади 400 квадратных метров. В 3:23 ранг пожара был повышен до номера 2. В 4:36 пожар удалось локализовать. К 6:31 пожар удалось ликвидировать.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекалось от МЧС: 10 единиц техники и 45 человек личного состава.

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