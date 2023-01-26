В России закончились Lada Xray

Российские потребители не смогут найти автомобили Lada Xray в официальных дилерских центрах – их там больше не осталось. Об этом рассказали в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

«Автомобилей Lada Xray у дилеров в целом не осталось», – сообщили в пресс-службе ассоциации, отвечая на соответствующий вопрос.

Подтверждают эти сведения данные, размещенные на официальном сайте «АвтоВАЗа». Судя по ним, компания окончательно исключила автомобили Lada Xray из модельного ряда. Более они к продаже недоступны.

В качестве причины, по которой производство этих машин так и не было возобновлено, автопроизводители в сентябре назвали высокую долю импортируемых компонентов.

При этом каких-либо проблем у владельцев Lada Xray не возникнет даже после полного прекращения продаж, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу «АвтоВАЗа».

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