Больше 60% петербуржцев поддерживают идею полного запрета электронных сигарет в России

Спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложение о полном запрете вейпов (электронных сигарет – прим. ред.) в стране. Gazeta.spb узнала у пульмонолога Егора Люгаева, насколько оправдана данная мера.

Согласно данным, полученным в ходе исследования экспертами SuperJob, с 2019 года процент пользователей вейпов среди никотинозависимых увеличился почти вдвое раза:

«В 2019 году 8% курили только вейпы, 12% – и электронные, и обычные сигареты, сейчас таковых 23 и 13% соответственно», – уточнили в пресс-службе компании. Также отмечается, что запрет электронных сигарет в России поддерживают 69% петербуржцев и 13% выступают против.

Следует также отметить, что инициатива, по очевидным причинам, не снискала одобрения у потребителей вейпов. Каждый третий из них готов выступить против таких ограничений.

По словам Егора Люгаева, ситуация с электронными сигаретами неоднозначная:

«ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения – прим. ред.) считает их менее опасными, чем табакокурение. Наши исследования показывают, что они, конечно же, наносят вред и местами более значительный», – рассказал собеседник издания.

По его словам, вейпы оказывают негативное влияние на микробный состав легких, способствуя более активному развитию зловредной микрофлоры. Тем не менее, подчеркнул эксперт, однозначно утверждать, что один вид курения более вреден, чем другой – нельзя. Как минимум, из-за очень разных позиций исследователей в России и за рубежом.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Парламент Санкт-Петербурга возможно ограничит продажу электронных сигарет.

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