Ниже плинтуса: что происходит с российским турпотоком в Японию

Объем российского турпотока в Японию по итогам прошлого года сократился в 12 раз по сравнению с допандемийными показателями. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России.

По данным организации со ссылкой на Японскую национальную туристическую организацию JNTO, после снятия ковидных ограничений даже несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, российский турпоток стал восстанавливаться.

Всего в стране в 2022 году насчитали 3 831 900 въехавших иностранных граждан. По сравнению с результатами 2019 года (31 млн) общий иностранный турпоток в Японию сократился в восемь раз.

Тройку лидеров по въезжающим в 2022 году возглавила Южная Корея, Тайвань, США.

Ранее сообщалось, что юридическая служба совета Евросоюза заявила, что у блока есть полномочия для использования части заблокированных российских активов. Блок сможет задействовать не менее €33,8 миллиарда активов российского Центробанка для восстановления Украины.