Совет Евросоюза нашел основания для использования заблокированных российских активов

Юридическая служба совета Евросоюза заявила, что у блока есть полномочия для использования части заблокированных российских активов. Блок сможет задействовать не менее €33,8 миллиарда активов российского Центробанка для восстановления Украины.
Однако этот план осуществим при нескольких условиях. Во-первых, активы не будут экспроприированы. Кроме этого, должны быть четко обозначены сроки использования. Кроме этого, должен быть сделан фокус на ликвидных активах и внесена ясность в отношении того, что основная сумма долга и проценты будут возвращены России в определенный момент, пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Правда, чиновники ЕС обеспокоены юридическим обоснованием такого шага.
В разговоре с Gazeta.SPb ведущий научный сотрудник Центра Германских исследований института Европы РАН Александр Камкин отметил, что переживать по поводу использования этой суммы с точки зрения экономической не стоит — она не критична для России.
«Предполагаю, что это очередная попытка надавить на Россию. Возможно, спровоцировать раскол в нашем обществе. Если все-таки Евросоюз воспользуется этими средствами, я не думаю, что деньги пойдут на восстановление Украины. Что там сейчас восстанавливать-то? Скорее эти средства пойдут на очередное вооружение», — сказал Камкин.