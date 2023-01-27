Совет Евросоюза нашел основания для использования заблокированных российских активов

Юридическая служба совета Евросоюза заявила, что у блока есть полномочия для использования части заблокированных российских активов. Блок сможет задействовать не менее €33,8 миллиарда активов российского Центробанка для восстановления Украины.

Однако этот план осуществим при нескольких условиях. Во-первых, активы не будут экспроприированы. Кроме этого, должны быть четко обозначены сроки использования. Кроме этого, должен быть сделан фокус на ликвидных активах и внесена ясность в отношении того, что основная сумма долга и проценты будут возвращены России в определенный момент, пишет издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Правда, чиновники ЕС обеспокоены юридическим обоснованием такого шага.

В разговоре с Gazeta.SPb ведущий научный сотрудник Центра Германских исследований института Европы РАН Александр Камкин отметил, что переживать по поводу использования этой суммы с точки зрения экономической не стоит — она не критична для России.