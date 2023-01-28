Инглиш — в топе? Какие языки изучают дети петербуржцев

В пятерке самых популярных иностранных языков, которые изучают дети петербуржцев — английский, французский, китайский и даже испанский. Об этом сообщает портал по поиску работы SuperJob.

Интересно, что «инглиш» — безоговорочный лидер. В то же время французский чаще изучают старшеклассники (10-11 класс), немецкий — среднее звено (5-9 класс). Китайский оказался наиболее популярен у учеников начальной школы. Два и более языков чаще изучают в среднем звене.

Чем выше уровень дохода родителей, тем чаще их дети изучают несколько иностранных языков. Родители с зарплатой от 80 тыс. руб. чаще отдают предпочтение не только английскому, но и немецкому и испанскому языкам.

Ранее сообщалось, что МИД РФ сообщил, что предписал послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу покинуть территорию России в течение двух недель. Об этом сообщается в телеграмм-канале ведомства.