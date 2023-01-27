Россия обязала посла Латвии покинуть страну в течение двух недель

МИД РФ сообщил, что предписал послу Латвии в Москве Марису Риекстиньшу покинуть территорию России в течение двух недель. Об этом сообщается в телеграмм-канале ведомства.

В МИД рассказали, что 27 января в ведомство вызвали временную поверенную в делах Латвии Д.Рутку. Причина — решение руководства Латвии по понижению уровня российско-латвийских дипломатических отношений.

«Российской стороной выражен решительный протест. Подчеркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую «солидарность» с другими прибалтийскими странами не принимается», — сказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что юридическая служба совета Евросоюза заявила, что у блока есть полномочия для использования части заблокированных российских активов. Блок сможет задействовать не менее €33,8 миллиарда активов российского Центробанка для восстановления Украины.