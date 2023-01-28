В России растет число госпитализаций из-за ковида

По данным на 28 января, в медицинские учреждения России с коронавирусом пришлось госпитализировать 989 человек. Это на 5,3% больше, чем за предыдущие сутки. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».

В то же время врачи выписали из клиник 4 384 человека. Однако это на 10,1% меньше, чем 27 января. За минувшие сутки выявлено 7 219 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также подтвердилось 42 летальных исхода.

Ранее сообщалось, что, если вдруг вы решили отказаться от сахара, но дается это сложно, то попробуйте его чем-либо заменить. Несколько рекомендаций от петербуржского Роспотребнадзора.

Так, в ведомстве предложили добавить к чаю ягоды облепихи. Они — мировые рекордсмены по содержанию полезных веществ в своем составе. Витамины С, группы В, Е, К, РР, железо, марганец, органические кислоты — и это далеко не все, чем обладает облепиха.