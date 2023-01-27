Минус сахар — плюс здоровье: чем заменить сладость

Если вдруг вы решили отказаться от сахара, но дается это сложно, то попробуйте его чем-либо заменить. Несколько рекомендаций от петербуржского Роспотребнадзора.

Так, в ведомстве предложили добавить к чаю ягоды облепихи. Они — мировые рекордсмены по содержанию полезных веществ в своем составе. Витамины С, группы В, Е, К, РР, железо, марганец, органические кислоты — и это далеко не все, чем обладает облепиха.

Чай с добавлением чабреца имеет по-настоящему изысканный и незабываемый аромат и вкус, а также полезен. Учтите, что чай с такой добавкой будет хорош при лечении бронхитов и других заболеваний дыхательных путей, простуды и гриппа.

Также можно взять за привычку употребления чая с имбирем. Имбирь – это противовоспалительное средство.

Ранее сообщалось, что петербуржский Роспотребнадзор рассказал, какие продукты обязательно стоит употреблять зимой. В рационе обязательно должны быть источники животного белка и железа. К ним относятся говядина, курица, индейка.