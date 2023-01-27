Какие продукты зимой есть полезнее всего? Отвечает Роспотребнадзор

Петербуржский Роспотребнадзор рассказал, какие продукты обязательно стоит употреблять зимой. В рационе обязательно должны быть источники животного белка и железа. К ним относятся говядина, курица, индейка.

Кроме этого, не будет лишним есть сельдь, скумбрия, лосось, горбуша, тунец и морепродукты: креветки, кальмары, мидии. В них тоже много белка, а еще полиненасыщенных жирных кислот омега-3, жирорастворимых витаминов А, D, Е.

Не забывайте уделять внимание цитрусовым. К самым популярным относятся апельсин, мандарин, грейпфрут. Все они содержат в избытке аскорбиновую кислоту. Многие знают, что витамин С помогает организму противостоять различным заболеваниям.

Ранее сообщалось, что в России впервые вводятся национальные стандарты халяль. ГОСТы разработаны проектным техническим комитетом по стандартизации № 704 «Продукция и услуги Халяль», в состав которого входит Роскачество. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.