В России появились первые национальные стандарты халяль

В России впервые вводятся национальные стандарты халяль. ГОСТы разработаны проектным техническим комитетом по стандартизации № 704 «Продукция и услуги Халяль», в состав которого входит Роскачество. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Необходимость разработки и внедрения национальных стандартов халяль обусловлена существенным ростом объемов производства и экспорта российской халяльной продукции, пояснили в ведомстве.

При разработке стандартов учитывались требования международных стандартов, что в перспективе будет содействовать интеграции России в международные системы.

Ранее сообщалось, что Росконгресс и Роскачество планируют на площадке ПМЭФ-2023 продвигать российскую сертифицированную халяльную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

Для этого на базе ведомства будет создан национальный Центр компетенций. Он будет заниматься стандартизацией, сертификацией, мониторингом качества продукции, а также продвижением сертифицированной российской продукции халяль на внутреннем рынке и за рубежом.

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