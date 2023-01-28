И в красоте, и в тепле: жительница Всеволожска попыталась украсть косметику и тапочки

Во Всеволожске росгвардейцы задержали правонарушительницу, похитившую товары из сетевого гипермаркета. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны.

Это случилось 27 января в магазине на шоссе Дорога жизни, говорят в ведомстве. Посетительница взяла продававшийся рюкзак, сложила в него две сковороды, одежду, косметику и домашние тапочки. Она прошла мимо кассы, не заплатив за товары. Однако сотрудники заметили ее и нажали тревожную кнопку.

К объекту незамедлительно прибыли сотрудники Росгвардии и задержали на месте происшествия женщину. Похищенное было изъято, задержанную доставили в территориальный отдел полиции.

Ранее сообщалось, что сегодня, 28 января, наряд Росгвардии Санкт-Петербурга совместно с нарядом ГИБДД задержал двух граждан, которые пытались скрыться на автомобиле от сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, каршеринговый автомобиль «Renault Kaptur» петлял по проспекту Испытателей. Он заезжал на газоны и пешеходные дорожки, тем самым создавая аварийную ситуацию.