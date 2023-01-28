Ни один петербуржский район еще не перешел на новую систему уборки

На сегодняшний день ни один район Петербурга не перешел на новую систему уборки улиц. Все территории должны перейти под ответственность городских организаций, на данный момент в ответе частные организации. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов во время прямого эфира 28 декабря.

Почему ни один из районов города не перешел на эту систему, Беглов не ответил, отметив только то, что у каждого из них своя специфика, торопиться нельзя — к сбоям приведет.

«Приморский район начал с Юнтолово, Василеостровский перешел только на 10%, Центральный начнет переход с 31 января. У каждого района своя специфика. У каких-то подрядчиков еще действуют контракты», — прокомментировал Беглов.

Ранее сообщалось, что до 1 июля 2023 года все подрядные организации в Петербурге заменят государственными жилищными агентствами, которые будут заниматься расчисткой дворов от снега и мусора. Разбираемся, кто и где будет нести ответственность.

Так, например, директором жилищного агентства Адмиралтейского района является Олег Сидоренко. В случае проблем с уборкой в этом районе вы сможете обратиться по телефону горячей линии 409-71-21. Можно обратиться и лично, правда, только по четвергам