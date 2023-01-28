Под прицелом ковида: как восстановиться

Коронавирусная инфекция не отпускает весь мир уже который год. По сей день люди заражаются, лечатся и восстанавливаются. Однако с последним у многих возникают проблемы. Например, люди жалуются на быструю утомляемость, выпадение волос, отсутствие обоняния даже спустя долгое время после выздоровления. Как с этим бороться? Делимся общими рекомендациями.

Основные рекомендации

Во-первых, помните, что любая болезнь ослабляет организм, поэтому первое время не стоит себя слишком сильно нагружать активностями. Лучше окажите своему организму поддержку – правильно питайтесь, высыпайтесь, достаточно отдыхайте.

Если вы все-таки любитель физической активности, то знайте, что повышать нагрузку нужно постепенно. Например, начните с получаса физических упражнений несколько раз в неделю. Как только поймете, что привыкли к этой нагрузке, начните ее понемногу повышать.

Что касается питания, то добавьте в свой рацион бобовые, не исключайте растительные масла и орехи. Кроме этого, рекомендую увеличить содержание необработанных или цельнозерновых продуктов. К ним относятся овсянка, гречка, рис, перловка, булгур. Также важно употреблять достаточное количество овощей. За счет них вы сможете обеспечить себя витамином C, бета-каротином, фолиевой кислотой, клетчаткой.

Не забывайте и про личную гигиену. Это важно для защиты организма от повторного заражения. В частности, нужно чаще проветривать помещение, проводить влажную уборку, соблюдать температурный режим дома.

Свежая статистика

Федеральный Роспотребнадзор обновил статистические данные о количестве зараженных коронавирусной инфекцией за сутки, 27 января. В частности, в Санкт-Петербурге выявлено 733 случая заражения. Об этом сообщает портал «Стоп коронавирус».