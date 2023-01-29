В Кировском районе Петербурга задержали наркосбытчика

Вечером в пятницу, 27 января, сотрудники главка нашли в квартире, расположенной в Кировском районе Санкт-Петербурга, запрещенные вещества. Злоумышленник был доставлен в полицию.

Как Gazeta.spb сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обыск проходил в 21:00 в квартире дома 67 корпус 3 по проспекту.

В ходе него правоохранители обнаружили и изъяли два пакета и сверток, содержащие наркотические вещества, общая масса которых составила свыше полкилограмма.

«Злоумышленник доставлен в полицию для проведения процессуальных действий», – заключили в сообщении пресс-службы.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что в Санкт-Петербурге полицейские закончили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении организованной группы из восьми человек, которые на протяжении 2,5 месяцев занимались выращиванием и последующей продажей наркотических средств.