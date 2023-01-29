В Петербурге мужчина, обокравший мать-пенсионерку, понесет наказание

В Выборгском районе Санкт-Петербурга задержали мужчину, который подозревается в обмане собственной матери. Об этом Gazeta.spb рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По данным ведомства, в ночь на 28 января, в 01:00 в полицию Выборгского района обратилась местная жительница 1949 года рождения. Она рассказала о конфликте со своим сыном, из-за которого она потеряла свою собственность:

«В ее (пострадавшей – прим. ред.) квартире по проспекту Луначарского, дом 39 произошел скандал с сыном, который, введя её в заблуждение, завладел ее телефоном «XIAOMI», стоимостью 7 тысяч рублей, и с места происшествия скрылся», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Неоднократно судимого 40-летнего сына потерпевшей задержали рядом с ее же домом. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что преподавательница из РГПУ имени Герцена, 74-летний доцент, известная как автор нескольких учебников по русскому языку, отдала мошенникам почти четыре миллиона рублей.