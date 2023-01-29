Стоимость съема однушки в Петербурге упала до 28 тысяч рублей

Стоимость съемного жилья в Санкт-Петербурге снизилась, сравнивая с показателями за декабрь 2022 года. Согласно опубликованным данным, стоимость аренды однокомнатной квартиры уменьшилась на 0,7% и составила к настоящему моменту 28,2 тысячи рублей ежемесячно.

При этом о снижении цены можно утверждать и применительно ко всей Российской Федерации – средние показатели по стране упали на 0,1% и теперь, по усредненным данным, квартиру можно будет арендовать за 21,4 тысячи рублей.

Единственными исключениями стали Самара и Нижний Новгород, где стоимость аренды жилья, наоборот, увеличилась на 4,5% и 3,6% сообщает «МК в Питере» со ссылкой на данные ЦИАН.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что по итогам 2022 года, Центральный район обогнал по ценам на недвижимость Петроградский, а единственным районом, где квадрат дешевле 200 тысяч рублей остался только Красногвардейский.