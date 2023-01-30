Число вакансий для специалистов, знающих китайский, за год выросло на 70%

По мере расширения внешнеэкономических связей с Китаем число предложений о работе для специалистов, знающих китайский, на российском рынке труда продолжает расти. В 2022 году потребность в таких работниках выросла на 70%, следует из данных, собранных экспертами сервиса hh.ru.

«В 2022 году, потребность в специалистах со знанием китайского выросла на 70% (7,6 тысяч таких вакансий) по сравнению с 2021 годом, и превысила показатели допандемийного периода более чем на 45%», – сообщили в пресс-службе компании.

По словам Натальи Даниной, руководителя направления по клиентской эффективности, сейчас широко востребованы работники сферы транспорта и специалисты по международной логистике, знающие китайский язык и умеющие работать в условиях параллельного импорта.

Также отмечается, что за последние 12 месяцев наибольшая потребность в китаистах наблюдалась в Москве (около 3500 вакансий и 45% всех предложений в России) и Санкт-Петербурге (более 900 вакансий, 12%).

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, какие вакансии, по мнению экспертов, наиболее востребованы в Северной столице.