Новая волна мобилизации в Ленобласти оказалась фейком

Документ, свидетельствующий о начале новой волны частичной мобилизации в Ленинградской области, оказался подделкой. Его сделали в центре информационно-психологических операций Украины.

Неизвестные лица распространили в интернете фотографию приказа, якобы военного комиссара от 27 января текущего года. В скором времени выяснилось, что он – ненастоящий. В Интернете распространили приказ якобы военного комиссара от 27 января. Однако он оказался поддельным.

В Ленинградской области подобный документ не издавался и никакой мобилизации не планируется, сообщает telegram-канал «Тайны Ленинградского двора».

Ранее Gazeta.spb рассказывала о появлении в сети ложных сведений о частичной мобилизации. В прошлый раз опровергать их пришлось пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Он также напомнил россиянам, что ключевыми первоисточниками сведений о подобных мероприятиях является официальная власть во главе с президентом страны Владимиром Путиным.

Дмитрий Песков фейки частичная мобилизация


 

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