Обуховский завод снабдит петербургских метростроителей оборудованием

АО «Метрострой Северной столицы» провел конкурс на закупку оборудования. Контракт получил «Обуховский завод». Теперь ему предстоит изготовить и поставить специализированную технику.

Метростроители получат два щита диаметром 5,63 метра. Первый используют для прокладки Красносельско-Калининской линии метро от «Казаковской» до «Обводного канала-2» и «Сосновой поляны». Второй предназначен для работ на Фрунзенско-Приморской линии.

Также от Обуховского завода Метрострой получит два укладчика для наклонного хода и езе 19 укладчиков тюбингов разного диаметра. На то, чтобы поставить технику у предприятия есть 26 месяцев. За это заплатят 2,3 миллиарда рублей, при этом 80% суммы подрядчик получит сразу, сообщает Агентство Бизнес Новостей (АБН).

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что руководство Метростроя проинспектировало ход работ на четырех станциях петербургского метро.

АО "Метрострой Северной столицы" обуховский завод


 

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